Telewizja Polsat rozpoczęła sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie "KSW 39: Colosseum"

W karcie walk znalazło się jedenaście doskonale zapowiadających się pojedynków z walką wieczoru na czele, w której zmierzą się dwaj niepokonani mistrzowie Mamed Khalidov i Borys Mańkowski.

Telewizja Polsat uruchomiła sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie KSW 39.

Z oferty zakupu będą mogły skorzystać punkty gastronomiczne, bary, kluby, restauracje oraz hotele i pensjonaty. Sprzedaż zezwoleń na publiczne odtwarzanie gali „KSW 39 Colosseum” możliwa jest poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego na stronie licencje.polsat.pl.

Oferta współpracy zawiera udzielenie zezwolenia na publiczne odtwarzanie KSW 39 wraz z możliwością odbioru sygnału poprzez użyczenie lub zakup dekodera/modułu CAM. Inną opcją będzie odbiór sygnału z wykorzystaniem posiadanego już dekodera pod warunkiem, że jest to urządzenie HD lub CAM z oferty Cyfrowego Polsatu.

Dla odbiorców, którzy będą mieć wątpliwości, co do sposobu wypełniania formularza, zostanie uruchomiona specjalna infolinia pod numerami telefonów: 801 005 511 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 222 127 115 (dla połączeń z telefonów komórkowych).

Możliwy będzie również kontakt drogą elektroniczną pod adresem mailowym: obslugalicencji@cyfrowypolsat.pl. (W dniach 17.05.2017-11.06.2017 w godzinach 10:00-18:00, z wyłączeniem 27.05.2017, kiedy infolinia doradcza będzie otwarta od godziny 10:00 do końca transmisji KSW 39).