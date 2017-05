Antoine Griezmann w Manchesterze United? Mourinho: To brak szacunku

Napastnik Atletico we francuskim programie telewizyjnym Quotidien został zapytany o plotki transferowe łączące go z Manchesterem. - Sześć na dziesięć, na tyle oceniam szanse, że to dojdzie do skutku - wyznał Griezmann.

Na słowa piłkarza zareagował trener klubu z Old Trafford Jose Mourinho. - Nie chce rozmawiać o Griezmannie, bo byłoby to przejawem braku szacunku dla Atletico Madryt. Tak jak nie lubię, kiedy inni mówią o moich piłkarzach, tak samo nie zamierzam rozmawiać o Antoine - powiedział stacji BeIN Sports Portugalczyk.

Griezmann jest od kilku sezonów kluczowym zawodnikiem Rojiblancos. W sezonie 2016/2017 w 53 meczach Francuz strzelił 26 goli i zanotował 12 asyst.

Brytyjskie media od miesięcy są przekonane, że latem Griezmann przejdzie do Manchesteru. Czerwone Diabły mają zapłacić za piłkarza Hiszpanom około 100 milionów euro.