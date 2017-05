Transfery. Lech Poznań chce Laszlo Kleinheislera z Werderu Brema

Jako pierwszy o tym poinformował dobrze zorientowany w realiach polskiej ligi użytkownik Twittera Janekx89.

Kleinheislerem w przeszłości interesowała się Legia Warszawa, mógł również trafić do Pogoni Szczecin, ale ta z niego zrezygnowała.

23-latek jest reprezentantem Węgier, grał na Euro 2016. Do Werderu trafił w styczniu zeszłego roku, ale nie dał sobie rady - został wypożyczony najpierw do Darmstadt, a następnie do Ferencvarosu. W Darmstadt rozegrał 12 meczów w Bundeslidze (jeden gol i jedna asysta), za to w Ferencvarosie w dziewięciu meczach zaliczył jedną asystę. Jest wyceniany przez serwis Transfermarkt na 750 tys. euro.