Siatkówka. 19-latek za Andrzeja Wronę na Ligę Światową

Andrzej Wrona był jednym z osiemnastu siatkarzy, którzy miał rywalizować w nadchodzących zmaganiach Ligi Światowej. Siatkarz poinformował w środę, że uniemożliwi mu to krwiak brzuśca mięśnia nadgrzebieniowego, eliminujący go z gry na kilka tygodni. Co prawda poza nim Ferdinando De Giorgi powołał jeszcze trzech środkowych – Mateusza Bieńka, Karola Kłosa oraz Bartłomieja Lemańskiego, ale potrzebny był czwarty. Wybrany został 10-letni Jakub Kochanowski.

Mimo powołania na Ligę Światową Jakub Kochanowski nadal pozostaje w grupie graczy przewidywanych do udziału w mistrzostwach świata juniorów, które odbędą się w Czechach (23 czerwca-2 lipca).

Trenerzy Ferdinando de Giorgi, selekcjoner reprezentacji seniorów i Sebastian Pawlik, selekcjoner reprezentacji juniorów ustalili, że zawodnicy I kadry, którzy nie będą brali udziału w turniejach Ligi Światowej, pozostaną w cyklu treningowym w ramach kadry juniorów.

Kadra juniorów Sebastiana Pawlika i Macieja Zendeła oparta jest na zawodnikach, którzy mają w dorobku mistrzostwa Europy i świata kadetów oraz Europy juniorów. To drużyna, która w ostatnich trzech latach nie przegrała żadnego oficjalnego spotkania.