Liga Europy. Bezradny Ajax odbił się od Manchesteru United. "Czerwone Diabły" wracają do Ligi Mistrzów!

Finał LE zapowiadany był jako starcie dwóch kompletnie różnych drużyn. Z jednej strony doświadczony, wyrachowany, doskonale broniący, skuteczny w ataku zespół z Old Trafford, a z drugiej młoda, grająca z polotem w ofensywie ekipa Petera Bosza. W środowy wieczór w Sztokholmie zdecydowanie lepsi okazali się piłkarze Manchesteru United.

Anglicy prowadzenie objęli już w 18. minucie gry. Do Paula Pogby tuż przed pole karne podał Marouane Fellaini. Francuski pomocnik zdecydował się na strzał, piłka po drodze odbiła się od Davinsona Sancheza, co kompletnie zmyliło Andre Onanę.

Zaraz po przerwie „Czerwone Diabły” strzeliły drugiego gola. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłkę głową strącił Chris Smalling, a z bliska, stojąc tyłem do bramki, Onanę pokonał Henrikh Mkhitaryan.

Ajax próbował nawiązać walkę z Manchesterem United, ale w starciu z doświadczonym zespołem Mourinho był bezradny. Holendrzy mieli większe posiadanie piłki, wymienili znacznie więcej podań, ale nie potrafili przełożyć tego na klarowne sytuacje bramkowe. Drużyna Bosza nieźle radziła sobie do wysokości pola karnego rywala, ale później kompletnie nie radziła sobie z doskonale zorganizowaną defensywą angielskiego zespołu.

Dla Manchesteru United pierwszy finał LE (wcześniej Pucharu UEFA) zakończył się triumfem. Oznacza to, że ekipa z Old Trafford w przyszłym sezonie zagra w Lidze Mistrzów. Dla „Czerwonych Diabłów” będzie to powrót do tych rozgrywek po trzech latach nieobecności.