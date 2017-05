Siatkówka. Kwal. do MŚ: Kolejne zwycięstwo Polek, w drugim secie wygrały 25:5!

Choć początek środowego spotkania dzięki zagraniom Sigurdardottir był dość wyrównany (9:9), to im dalej w set, tym wyraźniejsza stawała się przewaga Polek. Zawodniczki Jacka Nawrockiego postawiły na grę głównie przez Maję Tokarską oraz Malwinę Smarzek, co szybko przyniosło im prowadzenie (14:11). Od stanu 16:13 de facto tylko one zdobywały punkty przy pojedynczych dobrych próbach reprezentantek Islandii (25:16).

Drugi set Polki rozpoczęły od prowadzenia 11:1 po blokach Tokarskiej i Tamary Kaliszuk oraz skutecznych zagraniach Martyny Grajber z lewego skrzydła. Kiedy biało-czerwone dołożyły do tego poprawną zagrywkę i asy serwisowe środkowych, ich przewaga urosła do wyniku 21:4. Bardzo krótką partię zakończył błąd Islandek (25:5).

Trudno natomiast sprecyzować to, co działo się po polskiej stronie boiska w kolejnej partii. Seria błędów podopiecznych Jacka Nawrockiego spowodowała, że na pierwszą przerwę techniczną goście zeszli przy prowadzeniu 8:3. Dopiero po dziesiątym punkcie wynik zaczął oscylować w okolicach remisu, co było możliwe dzięki skutecznej grze przez środek gospodyń (12:12). Biało-czerwone wkrótce odzyskały równowagę i wyszły na prowadzenie (16:14), a następnie zakończyły spotkanie (25:18).

Polska – Islandia 3:0 (25:16, 25:5, 25:18)