Ekstraklasa. Fenerbahce gotowe zapłacić 7 milinów euro za Vadisa Odjidję-Ofoe?

Belgijski pomocnik w polskiej ekstraklasie robi furorę. Odjidja-Ofoe jest liderem drużyny Jacka Magiery, przez wielu uważany jest nie tylko za najlepszego piłkarza w ekstraklasie, ale też w całej jej historii.

Doskonała postawa zawodnika w Legii w rozgrywkach ligowych jak i europejskich pucharach przyciągnęła uwagę silniejszych klubów. W środę na Twitterze Krzysztof Stanowski poinformował, iż belgijskiemu pomocnikowi przygląda się Fenerbahce. Według informacji dziennikarza na zeszłotygodniowym meczu z Lechem Poznań był prezes tureckiego klubu.

W kontekście ewentualnego transferu Odjidji-Ofoe do Fenerbahce dalej idą tureckie media. Według portalu Ajansspor.com władze klubu ze Stambułu gotowe są wydać na zawodnika Legii aż siedem milionów euro! Gdyby Turcy rzeczywiście wyłożyli na pomocnika taką kwotę, to byłby to transferowy rekord w ekstraklasie.

Kontrakt Odjidji-Ofoe przy Łazienkowskiej ważny jest jeszcze przez rok. Wiadomo, że w stolicy zrobią wszystko, by swoją gwiazdę przytrzymać przynajmniej na kolejny sezon. Prezes Dariusz Mioduski przyznał niedawno, iż rozpoczęły się już rozmowy z przedstawicielami piłkarza na temat nowej umowy dla Belga. Na razie ani zawodnik ani trener Magiera sprawy komentować nie chcą.

W obecnym sezonie ekstraklasy Odjidja-Ofoe strzelił cztery gole i zanotował 11 asyst. Belg do Legii trafił latem 2016 roku z angielskiego Norwich. Wcześniej grał m.in. w FC Brugge, Hamburgerze SV oraz RSC Anderlechcie.