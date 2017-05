Ruszają zawody o Puchar i Mistrzostwo Polski w kitesurfingu!

PZKite

Puchar Polski PZKite w kitesurfingu (PZKite)

W dniach 26 - 28 maja w Chałupach od strony zatoki odbędą się zawody z cyklu pucharu Polski w konkurencji Twin Tip Racing. Będą to pierwsze z trzech eliminacji, których zwycięzca pojedzie na kwalifikacje do Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 r. do Buenos Aires.

Kwalifikacje do igrzysk dotyczą zawodników urodzonych w latach 2000 – 2003, a zawody, jak dotychczas są otwarte dla wszystkich roczników. Główną konkurencją nadchodzących regat będzie Twin Tip Racing. Zawodom patronuje PZKite, który ustalił regulamin i przepisy współzawodnictwa. Rejestracja zawodników odbędzie się w bazie Bo Sport na kampingu Chałupy III w dniu rozpoczęcia zawodów o godz. 8:00 - 9:30. Pierwszy możliwy start zaplanowano na godz. 10:00. Zawody zakończą się w dniu 28 maja ostatnim startem o godz. 17:00. Pod szyldem zawodów sportowych będzie działać Vipowska Szkółka Kitesurfingowa, która co roku gości znanych sportowców, dziennikarzy i celebrytów. Sponsorami całego cyklu zawodów są marki: Vento Co, ION, North Kiteboarding, Aztorin, Red Bull, Ford Kite Cup oraz GoPro. Na tegoroczny Puchar Polski i Mistrzostwa Polski w kitesurfingu Ford Kite Cup składać się będą jeszcze dwie edycje zawodów: 15 - 17 czerwca Puchar Polski (TT Racing, Foil, FS) 12 - 15 sierpnia Mistrzostwa Polski (TT Racing, Foil, FS)

