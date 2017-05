Trener koszykarskiego Żalgirisu udzielił pięknej lekcji życia dziennikarzowi. "To najważniejsza rzecz na świecie"

- Co o tym myślę? - odpowiedział zaskoczony Sarunas Jasikevicius. - Pozwoliłem mu na to.

- Ale czy to normalne, by zawodnik opuszczał drużynę podczas półfinałów? - dopytywał dziennikarz.

- Czy masz dzieci? Młodzieńcze, gdy będziesz miał dzieci, to zrozumiesz. Bo to najważniejsze doświadczenie w życiu człowieka. Wow, to naprawdę dobre pytanie. Czy uważasz, że koszykówka jest najważniejszą rzeczą w życiu? - zapytał Jasikevicius, który ma dwoje dzieci.

- Nie, ale półfinał jest ważny - odpowiedział dziennikarz.

- Półfinał? Dla kogo jest ważny? Czy widziałeś, ilu kibiców było na meczu? To ważne? Gdy zobaczysz swoje pierwsze dziecko zrozumiesz, co jest najważniejsze w życiu. Bo nie ma nic piękniejszego na świecie niż narodziny dziecka. Nie tytuły, nic innego. Augusto Lima jest obecnie w emocjonalnym niebie, jestem szczęśliwy z jego powodu.

25-letni Lima w niedzielę pokazał zdjęcie swojej córki - Alby Limy Fernandez.

Żalgiris dał sobie radę bez Limy. W piątek pokonał Neptunas 83-60, a w poniedziałek wygrał na wyjeździe 69-53, dzięki czemu zagra w finale ligi litewskiej z Lietkabelis. Żalgiris jest mistrzem Litwy nieprzerwanie od 2011 roku.

Za to Sarunas Jasikevicius w przeszłości występował w NBA w barwach Indiany Pacers oraz Golden State Warriors. Trenerem pierwszej drużyny Żalgirisu jest od 2016 roku, wcześniej przez dwa lata był asystentem trenera.