Siatkówka. Złotko żegna się z Chemikiem Police, przenosi się na południe Polski

- W Chemiku spędziłam świetny czas. Poznałam sporo wartościowych ludzi. Teraz jednak pora na zmianę. Razem z mężem zdecydowaliśmy, że chcemy przenieść się na południe Polski, czyli wrócić do domu rodzinnego. To już ten czas. Chciałam serdecznie podziękować wszystkim kibicom Chemika, którzy wspierali mnie i cały zespół. Na boisku czuliśmy waszą obecność, a to na prawdę fajna sprawa – mówi Aleksandra Jagieło.

W klubie z Polic przyjmująca grała od 2014 roku. Zdobyła z nim trzy złote medale krajowych mistrzostw i dwa razy Puchar Polski. W sumie po złoty medal krajowych rozgrywek sięgała aż ośmiokrotnie. Zdobyła również trzy Superpuchary Polski oraz Puchar CEV (2013 rok). W sezonie 2016/2017 była statycznie 10. przyjmującą w Orlen Lidze.

Siatkarka wcześniej związana była między innymi z Bankiem BPS Muszynianka Fakro Muszyna (2012-2014 oraz 2007-2011), Rebecchi River Volley Piacenza (2004-2007) oraz BKS-em Bielsko-Biała (1999-2004).

Aleksandra Jagieło ma za sobą również bogatą karierę reprezentacyjną. Medalową przygodę w kadrze rozpoczęła od 3. miejsca mistrzostw Europy kadetek (1997). Później z seniorską drużyną dwukrotnie sięgała po złoto tej imprezy (2003, 2005) i raz po brąz (2009).

Chemik wprowadza pierwsze zmiany



Sezon 2016/2017 nie był najłatwiejszy dla Chemika Police. Mimo że zespół wzorem poprzednich lat sięgnął po złoty medal mistrzostw, to zdarzały mu się wpadki w meczach z niżej notowanymi rywalkami. Zwycięstwo w Orlen Lidze poskutkowało jednak przedłużeniem kontraktu 31-letniemu trenerowi zespołu, Jakubowi Głuszakowi. Z klubem pożegnały się Aleksandra Jagieło i Madelaynne Montaño. Władze drużyny mistrzyń Polski podpisały za to kontrakt z Amerykanką Alex Holston. Spekuluje się, że w ich kręgu zainteresowań są Natalia Mędrzyk i Megan Courtney z Impelu Wrocław.