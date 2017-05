Siatkówka. Artur Szalpuk odchodzi z PGE Skry Bełchatów, ale zostaje w PlusLidze

PGE Skra była dla młodego siatkarza czwartym klubem. Wcześniej występował w MKS MDK Warszawa, AZS Politechnice Warszawskiej i Cerradzie Czarnych Radom. To jednak z bełchatowskim zespołem zadebiutował w Lidze Mistrzów i zdobył swój pierwszy medal mistrzostw Polski.

- Szczególnie zapamiętam zwłaszcza to srebro. PGE Skra już zawsze pozostanie tym klubem, z którym zdobyłem pierwszy medal w seniorskiej siatkówce. Oczywiście był też debiut w Lidze Mistrzów, a także finał Pucharu Polski, więc zdobyłem cenne doświadczenie. Zobaczyłem jak funkcjonuje tak duży klub, jakim jest PGE Skra i myślę, że jestem lepszym zawodnikiem niż rok temu - mówi Artur Szlapuk o tym, czego nauczył w zespole z Bełchatowa.

Młody przyjmujący był statystycznie 26. zawodnikiem PlusLigi na swojej pozycji. Bardzo dużo mówiło się o tym, że chce przedłużyć kontrakt ze Skrą, jednak stawiając swoje warunki. Jednym z nich miało być pozostanie w klubie Bartosza Kurka. Kiedy media zaczęły spekulować o przenosinach polskiego asa do ligi tureckiej, pojawiły się również informacje o zainteresowaniu ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, Lotosu Trefla Gdańsk i zespołu z Turcji młodym przyjmującym. Ostatecznie związał się z drużyną Andrei Anastasiego.

- Czuję się gotowy, by regularnie grać w wyjściowym składzie i być ważną postacią zespołu walczącego o wysokie cele. Zależało mi, by kolejny sezon spędzić w klubie, który da mi taką możliwość i dlatego cieszę się, że szybko udało nam się dojść do porozumienia z Lotosem Treflem. To dobrze zorganizowany klub, zlokalizowany w pięknym mieście i rozgrywający mecze w jednej z najładniejszych hal w Polsce. Wiele obiecuję sobie również po współpracy z trenerem Andreą Anastasim, który rozwinął talent wielu graczy i jestem przekonany, że również ja pod jego okiem będę mógł nadal podnosić poziom swoich umiejętności. Wierzę, że zarówno dla mnie, jak i dla klubu, nadchodzący sezon będzie bardzo owocny – mówi 22-latek, który z gdańskim zespołem związał się rocznym kontraktem.

- Artur to gracz, który mimo młodego wieku już prezentuje wysoki poziom, a jednocześnie cały czas chce się uczyć i poprawiać kolejne siatkarskie elementy. Zależało mi na jego pozyskaniu, bo bardzo chciałem mieć go w swoim zespole i głęboko wierzę, że szybko stanie się jego ważną częścią – ocenia Andrea Anastasi, trener Trefla.

Skra nadal bez trenera

Do tej pory władze Skry rozstały się z większą liczbą zawodników, niż zakontraktowały. Do klubu dołączyli Grzegorz Łomacz (z Cuprum Lubin) oraz Patryk Czarnowski (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Odeszli z niego Szalpuk, Nicolas Uriarte (Sada Cruzeiro), Michał Winiarski (skończył karierę), a poza tym prawdopodobnie Jurij Gładyr oraz Mariusz Marcyniak. Umowy przedłużyli Karol Kłos, Mariusz Wlazły, Robert Milczarek oraz Marcin Janusz.

Nadal nie wiadomo, kto będzie nowym trenerem Skry. Po rozstaniu zespołu z Philippe Blain (odszedł do kadry Japonii), spekulowano o wielu kandydaturach. Jedną z nich był Daniel Castellani, który w ostatniej chwili przyjął jednak propozycję z ligi brazylijskiej. Kolejnym miał być były szkoleniowiec reprezentacji Belgii, ale i on nie zdecydował się na pracę w Skrze. Teraz głównym faworytem mediów jest Roberto Piazza, który za swojego asystenta ma wziąć Michała Winiarskiego.