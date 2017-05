Siatkówka. BBTS odkrywa kolejne karty - pozycja libero uzupełniona

- Dla mnie na pewno jest to spełnienie marzeń, nagroda za całą pracę, którą wykonałem przez te lata. Jeszcze jako młody chłopak marzyłem o grze w BBTS, chodząc na mecze w I lidze, śledziłem występy bielszczan i bardzo chciałem w przyszłości wystąpić w seniorskiej drużynie. To dla mnie fantastyczna sprawa. Spodziewam się, że będę miał na początku ciężko, ponieważ na pewno jest to spory przeskok z Młodej Ligi do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Wiadomo, że przyszły sezon będzie bardzo ciekawy, dlatego trzeba ciężko trenować i odpowiednio się do niego przygotować, by wygrać jak najwięcej meczów i zająć jak najwyższe miejsce w końcowej tabeli - mówi nowy libero seniorskiego zespołu BBTS-u Bielsko-Biała, Kajetan Marek.

Kajetan Marek jest wychowankiem BBTS Włókniarz, w 2013 roku dołączył do drużyny BBTS występującej w Młodej Lidze. Przez cztery lata trenował pod okiem braci Gradowskich. Końcem kwietnia zdobył tytuł młodzieżowego wicemistrza Polski do lat 23. Jest bielszczaninem, ma 23 lata i mierzy 186 cm wzrostu. W rozgrywkach Młodej Ligi w sezonie 2016/2017 czterokrotnie (3 w lidze i raz w finałach) otrzymał nagrodę MVP dla najbardziej wartościowego zawodnika meczu.

Do tej pory władze BBTS-u poinformowały, że do zespołu dołączą wspomniany Marek, Piotr Łukasik (transfer z KPS-u Siedlce) oraz trener Paweł Gradowski, który w minionym sezonie doprowadził klub do wicemistrzostwa Młodej Ligi. Swoje kontrakty przedłużyli pierwszy szkoleniowiec Rostislav Chudik, środkowy Mariusz Gaca oraz libero Przemysław Czauderna.

W drużynie z Bielska-Białej w kolejnych rozgrywkach nie zagrają natomiast Kamil Kwasowski, który przeniósł się do Cerradu Czarnych Radom i Łukasz Koziura, który obecnie szuka nowego pracodawcy.