Siatkówka. Przemysław Czauderna przedłużył umowę z BBTS-em

- Cieszę się że kolejny sezon zagram w Bielsku. Spodziewam się trudnego sezonu, w którym każdy mały punkcik będzie miał znaczenie. Myślę, że będziemy mieli mocną drużynę, która będzie sprawiała niespodzianki, z optymizmem można patrzeć w przyszłość - mówi libero BBTS. - W mijającym sezonie na pewno mieliśmy swoje szanse, żeby być wyżej, wygraliśmy mecze z dużo wyżej notowanymi przeciwnikami. Niestety nie mogliśmy sobie poradzić z ekipami naszego pokroju. Trzeba też pamiętać, że przez cały sezon walczyliśmy z kontuzjami, ale taki jest sport - trzeba iść do przodu – przyznaje Przemysław Czauderna. - Bardzo się cieszę, że będzie z nami pracował trener Gradowski. Nie jestem człowiekiem odpowiednim do oceny jego warsztatu, ale wystarczy spojrzeć na wynik jego drużyny z zeszłego sezonu żeby wywnioskować, że jest to trener wysokiej klasy. Na pewno współpraca doświadczonego trenera Chudika z trenerem Gradowskim przyniesie dla klubu wiele dobrego - dodaje zawodnik.

BBTS Bielsko-Biała jest klubem, z którym Czauderna związany jest od wielu lat. W swojej karierze miał krótki epizod związany z ligą duńską, a konkretnie klubem Ishoj Volley, w którym grał przez jeden sezon. W rozgrywkach 2016/2017 na boisku pojawiał się na zmianę z Łukaszem Koziurą.

Do tej pory klub z Bielska-Białej opuścili trener Paweł Wrzeszcz, Kamil Kwasowski (Cerrad Czarni Radom) oraz Łukasz Koziura. Do zespołu dołączyli Paweł Gradowski (jako drugi trener) oraz Piotr Łukasik (KPS Siedlce). Umowę przedłużył trener bielszczan, Rosislav Chudik.