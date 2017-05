Siatkówka. Z Młodej Ligi do PlusLigi, Bartosz Makoś dołączył do Cuprum Lubin

Do tej pory Bartosz Makoś miał możliwość gry wyłącznie w zespołach niższych szczebli wiekowych. W ostatnim sezonie Młodej Ligi zagrał w 28 setach, występując w zespole Jastrzębskiego Węgla.

Sprowadzenie 19-latka stawia pod znakiem zapytania aspiracje Cuprum Lubin w przyszłym sezonie. Po rozgrywkach 2016/2017 klub opuścił nie tylko trener Gheorghe Cretu, ale także trzon zespołu, który w dużej mierze stanowili rozgrywający Grzegorz Łomacz (przeszedł do PGE Skry Bełchatów) oraz Paweł Rusek (libero podpisał kontrakt z Asseco Resovią Rzeszów). Klub opuścił również atakujący Mateusz Malinowski, którego w kolejnym sezonie można będzie oglądać w zespole Michała Mieszko Gogola w Szczecinie.

Nowym trenerem lubinian został znany z pracy w lidze francuskiej Patrick Duflos, a jego asystentem Tomasz Wasilkowski, który w przeszłości w Polsce pracował między innymi z MKS-em Będzin. Do klubu z Lotosu Trefla Gdańsk sprowadzono Michala Masnego oraz Milosa Terzicia z Nice Volley-Ball. Później podpisano kontrakty Filipem Biegunem (liga ukraińska) oraz wspomnianym Makosiem. Nie są to najbardziej znane nazwiska w Polsce, co powoduje spekulacje, czy zespół z Lubina pod kierownictwem nowego szkoleniowca będzie miał wystarczający potencjał, by choćby powtórzyć wynik z minionych rozgrywek, czyli 6. miejsce w PlusLidze.