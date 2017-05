Prezes Ekstraklasy odpowiada Bońkowi: Nasza spółka chce płacić za VAR!

System powtórek Video Assistant Referee, czyli VAR, zadebiutuje w LOTTO Ekstraklasie w sezonie 2017/18! Taką wiadomość podał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Początkowo system nie będzie funkcjonował we wszystkich meczach danej kolejki ligi. W każdej serii gier ma być wybierane spotkanie wiodące i dwa wyłonione w drodze losowania, w których sędziowie będą wspomagani przez VAR. Decyzja została podjęta ze względu na koszta wprowadzenia technologii. Naturalnym było więc pojawienie się wątpliwości: kto za to zapłaci? Ekstraklasa S.A. czy może PZPN?

W rozmowie z Polsatsport.pl, Boniek, odpowiadając na pytanie czy PZPN weźmie na siebie koszt VAR-u, stwierdził: „Jeśli chodzi o mecze w Ekstraklasie, to często wszystko ogranicza się do pięciu minut narzekania po meczu… Jednak jakoś nikt nie postuluje, aby wprowadzić Goal Line Technology, czy VAR, a przecież tym powinny żywotnie być zainteresowane kluby. Jednak przedstawiciele ESA, czy same władze spółki, nie przejawiają inicjatywy. Chodzi o koszta”.

O słowa prezesa PZPN zapytaliśmy prezesa spółki Ekstraklasa S.A. Dariusza Marca, który w środę pojawił się w siedzibie Canal+ z okazji debaty nad najlepszymi piłkarzami i trenerami ligi. – Nic takiego nie sugerowaliśmy. Mówiliśmy tylko o tym, że chcielibyśmy porozmawiać o współfinansowaniu. Cały czas jesteśmy tego samego zdania - że rozwiązanie powinno znaleźć się po drodze – odpowiedział na pytanie Sport.pl Marzec i dodał, zapytany czy mógłby być to podział pół na pół: – Nie wiem, bo to rozwiązanie nie jest pewne. Wciąż nie wiemy z czego będziemy mogli korzystać, jeśli chodzi o narzędzia LiveParku (…) Ciężko mi powiedzieć, jaki to będzie procent podziału”.

Na koniec dopytaliśmy jeszcze raz: „Czy zgłasza Pan gotowość do partycypowania w kosztach?”. – Tak, oczywiście – odparł Marzec.

Od przyszłego sezonu VAR testowany będzie m.in. w Bundeslidze i Serie A. Ekstraklasa dołączy zatem do elitarnego grona lig europejskich, w których działać będzie system powtórek wideo. VAR zadebiutuje także na mistrzostwach świata w Rosji.