Primera Division. Real Madryt potwierdza transfer! Vinicius Junior trafi za co najmniej 30 mln euro

W umowie z Flamengo znajduje się jednak zapis zgodnie z którym piłkarz może zmienić barwy klubowe już za rok, jeśli oba zespoły wyrażą na to zgodę. 17-letni Vinicius Junior będzie kosztował 30 mln euro (kolejne 15 stanowią zmienne).

Jak do tej pory nastoletni piłkarz rozegrał zaledwie jedno spotkanie w lidze brazylijskiej. Stało się to 14 maja, gdy przebywał na boisku przez 10 minut z Atletico Mineiro. Miał wtedy 16 lat i 302 dni.

Cała operacja łącznie z bonusami i premiami dla agentów ma zamknąć się w kwocie 61 mln euro. Piłkarz ma dostać 8 mln euro pensji. Dla porównania, Barcelona zaoferowała mu mniejszą pensję, a Flamengo miałoby dostać 25 mln euro. Piłkarza do transferu miał przekonywać osobiście Neymar, ale nie przyniosło to skutku.

Vinicius Junior to największy talent Flamengo. Do klubu dołączył w 2010 roku. W tym roku został najlepszym piłkarzem oraz królem strzelców podczas wygranych Brazylię mistrzostw Ameryki Południowej do lat 17.