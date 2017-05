WRC. Andreas Mikkelsen pojedzie na Sardynii Citroenem C3 WRC

Norweg przez cztery poprzednie lata jeździł dla zespołu Volkswagena. Po tym, jak niemiecki zespół wycofał się z rajdowych mistrzostwa świata, Mikkelsen został jedynym kierowcą bez miejsca w WRC. Sebastien Ogier przeszedł do M-Sportu, Jari-Matti Latvala został zaangażowany przez Toyotę, a norweskiemu talentowi pozostały starty za kierownicą Skody Fabia R5 w klasie WRC-2.

Mikkelsen w słabszej klasie dominował. Z ogromną przewagą wygrał dwa z trzech rajdów, w których startował. W ostatni weekend też zdominował rywalizację w WRC-2, ale Rajdu Portugalii nie wygrał, bo rozbił auto po błędzie na ostatnim odcinku specjalnym. Oprócz startów w WRC-2 starał się znaleźć stałe miejsce poziom wyżej.

To zdumiewające, że kierowca, który jeździł dla najlepszej ekipy ostatnich lat i brał udział w przygotowaniach samochodu na 2017 rok, nie został zaangażowany przez żaden z zespołów fabrycznych będących obecnie w stawce. - Jeśli Hyundai lub Citroen marzą o mistrzostwie świat wśród producentów, muszą zatrudnić Mikkelsena. Nie ma innej drogi - mówił ostatnio Jost Capito, były szef Volkswagena.

Hyundai dał Mikkelsenowi przetestować swojego i20 WRC przed Rajdem Portugalii, mówiło się o porozumieniu z Koreańczykami i nawet wystawieniu czwartego samochodu od połowy sezon, ale nic z tego nie wyszło. We wtorek okazało się, że miejsce, choć na chwilę, dla Mikkelsena znajdzie się w Citroenie.

Francuski zespół zawodzi od początku sezonu. Craig Breen jest z kierowców Citroena najwyżej w klasyfikacji generalnej kierowców (na siódmym miejscu), cztery razy był piąty, ale ani razu o podium się nie otarł. Kris Meeke wygrał co prawda Rajd Meksyku, ale w pozostałych startach nie zachwycał. Znów częściej mówiło się o jego wycieczkach poza drogę niż o rewelacyjnym tempie. Punktował w sumie tylko w dwóch rajdach. Stephane Lefebvre jeździł do tej pory jeszcze gorzej i to on ustąpi miejsca Mikkelsenowi w aucie na Rajd Sardynii.

- Po sześciu rajdach nie osiągnęliśmy zakładanych przed sezonem celów. Andreas Mikkelsen aktywnie poszukiwał miejsca w aucie WRC, więc jesteśmy bardzo zadowoleni z tej szansy. On ma mnóstwo doświadczenia z jazdy po szutrach na Sardynii, gdzie naszego zespołu przed rokiem zabrakło. Nie mamy zbyt wielu możliwości, by przygotować go rajdu, więc nie będzie miał określonego celu. Będziemy patrzeć na to, jakim jedzie tempem i czy czuje się komfortowo za kierownicą auta - powiedział Yves Matton, szef zespołu Citroena.

- Początkowo będzie mi nieco brakowało obycia w takim aucie, ale najważniejsze jest dla mnie to, że wracam do ścigania się w silnym zespole w najwyższej kategorii - stwierdził Mikkelsen.

Na jego start w Citroenie zgodę wyraziła Skoda, w barwach której startuje w tym sezonie, oraz FIA.

Mikkelsen pojedzie na razie tylko w Rajdzie Sardynii. W kolejnej imprezie w kalendarzu WRC znów za kierownicą C3 WRC ma być Lefebvre.