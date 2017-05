Ligue 1. Marcelo Bielsa trenerem Lille

61-letni szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt (z Lille dogadał się już w lutym) i zastąpi tymczasowego szkoleniowca, Francka Passiego. Bielsa był bez pracy po tym, jak w lipcu zeszłego roku zrezygnował z roli trenera Lazio już po dwóch dniach, oskarżając władze rzymskiego klubu o złamanie danych mu obietnic.

Nowym dyrektorem sportowym Lille został Luis Campos, który zdaniem właściciela Lille Gerarda Lopeza "ma już gotową listę piłkarzy spełniających wymagania Bielsy". - Będziemy starać się atakować tak dużo, jak to możliwe, dobrze bronić, również na połowie rywala, jeśli to będzie możliwe, grać piłką po ziemi. Piłka nożna to przede wszystkim pasja - stwierdził Bielsa.

Argentyńczyk to jeden z najbardziej charakterystycznych trenerów na świecie, jego zespoły znane są z bezkompromisowego stylu gry, opartego przede wszystkim na wysokim pressingu. Pep Guardiola uważa Bielsę za najlepszego trenera na świecie i za swojego idola ze względu na sposób, w jaki wpływa na futbol i swoich piłkarzy. - Jestem przekonany, że poradzi sobie w Lille - stwierdził Guardiola już w lutym. Bielsa w przeszłości prowadził m.in. reprezentacje Argentyny i Chile oraz Athletic czy Olympique Marsylię.

Bielsa przejmuje zespół po słabym sezonie. Mistrz Francji z 2011 roku zajął dopiero 11. miejsce w tabeli z 46 pkt i w ogóle nie liczył się w walce o awans do europejskich pucharów.