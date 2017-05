"AS": Grzegorz Krychowiak w jedenastce największych rozczarowań sezonu

WM

Grzegorz Krychowiak w PSG (le10sport.com)

Grzegorz Krychowiak nie może zaliczyć bieżącego sezonu do udanych. Pomocnik reprezentacji Polski kompletnie nie wpasował się do drużyny Paris Saint Germain, a jego transfer do stolicy Francji jest uznawany za wielkie nieporozumienie. Dziennikarze hiszpańskiej gazety "AS" umieścili go w jedenastce największych piłkarskich rozczarowań sezonu.

Po bardzo dobrych występach w Sevilli działacze PSG zdecydowali się ściągnąć Grzegorza Krychowiaka do swojego zespołu. Chyba nikt nie przypuszczał jednak, jakim niewypałem okaże się Polak. Dość powiedzieć, że przez cały sezon rozegrał jedynie 19 spotkań w pierwszej drużynie, a ostatni raz wybiegł na boisko 8 marca w feralnym meczu przeciwko FC Barcelonie, który jego zespół przegrał aż 1:6. Nie dziwi więc umieszczenie Krychowiaka w jedenastce największych rozczarowań sezonu przez hiszpańskich dziennikarzy. W uzasadnieniu możemy przeczytać: "Trener PSG, Unai Emery, postawił na młodego Adriena Rabiota, a Krychowiak musiał się zadowolić grą w drużynie rezerw. Jego ostatni występ z Barceloną zakończył się klęską i największym upokorzeniem ostatnich lat". W drużynie rozczarowań znaleźli się jeszcze m.in. bramkarz Manchesteru City, Claudio Bravo, czy objawienie zeszłorocznych mistrzostw Europy i kolega klubowy Roberta Lewandowskiego, Renato Sanches. Pełna jedenastka największych rozczarowań sezonu według "AS": Claudio Bravo (Manchester City), Serge Aurier (PSG), John Stones (Manchester City), Shkodran Mustafi (Arsenal), Lucas Digne (FC Barcelona), Grzegorz Krychowiak (PSG), Renato Sanches (Bayern Monachium), Paul Pogba (Manchester United), Jese (Las Palmas), Gabriel Barbosa (Inter Mediolan), Nicolas Gaitan (Atletico Madryt)