Gerard Pique: Gianluigi Buffon zasługuje na Złotą Piłkę

- W tym roku Messi wygra Złotego Buta i zasługuje na kolejną Złotą Piłkę. Ale jeśli spojrzy się na trofea, to Buffon wygrał mistrzostwo i puchar Włoch, a do tego może dołożyć Ligę Mistrzów. Zasługuje na to ze względu na całą swoją karierę oraz ten sezon. Przyznanie Złotej Piłki dla drugiego bramkarza po Lwu Jaszynie również byłoby dobre - stwierdził obrońca Barcelony w rozmowie z włoskim Mediasetem.

A kto jest faworytem Pique - Real Madryt czy Juventus? - To będzie bardzo wyrównany mecz pomiędzy dwoma świetnymi zespołami. Chociaż pokonaliśmy Juventus w finale w 2015 roku, to jeden z najlepszych zespołów w Europie i radzi sobie dobrze od lat. Ma znakomitych piłkarzy jak Buffon, który chce sięgnąć po to trofeum pierwszy raz w karierze, czy Dani Alves, który był naszym kolegą. Ten finał mogą wygrać obie drużyny. Jak pokonać Real? Na Bernabeu mieliśmy więcej posiadania piłki i zatrzymywaliśmy ich kontrataki - zakończył Pique.

Finał Ligi Mistrzów w sobotę 3 czerwca o 20.45 w walijskim Cardiff.