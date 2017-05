Absurd w Hiszpanii. Modrić i Bale nie mogli w to uwierzyć. Ronaldo: "To pieprzony żart"

W ostatniej kolejce Real wygrał na wyjeździe 2-0 z Malagą po golach Cristiano Ronaldo i Karima Benzemy, dzięki czemu zdobył pierwszy tytuł mistrzowski od 2012 roku. Jednak piłkarzom nie było dane podnieść tego trofeum od razu, bo zgodnie z przepisami stanie się to dopiero... na początku przyszłego sezonu!

Najbardziej zaskoczeni takim obrotem spraw byli Luka Modrić oraz Gareth Bale, co widać na zakulisowych materiałach z programu "El dia despues" telewizji Movistar. Walijczyk z powodu kontuzji ostatni mecz rozegrał 23 kwietnia (2-3 z Barceloną), ale był przekonany, że trofeum zostanie wręczone od razu po meczu, więc przebrał się w okolicznościową koszulkę Realu.

- Jak to? Nie ma trofeum? Dlaczego? - pytał Modrić przedstawiciela Realu. Ronaldo zareagował na tę wieść "to pieprzony żart", na co Bale odpowiedział "może w przyszłym roku".

Dla Realu to jeszcze nie koniec sezonu. Bale walczy z czasem, by wrócić na finał Ligi Mistrzów z Juventusem. Odbędzie się w sobotę 3 czerwca w walijskim Cardiff.