Siatkówka. Znamy skład reprezentacji Polski na turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata

Rozgrywany na warszawskim Torwarze turniej jest okazją do uzyskania awansu na mistrzostwa świata. Uzyska go drużyna, która zwycięży imprezę. Zespół z drugiej lokaty będzie miał możliwość wywalczenia go podczas turnieju barażowego w sierpniu 2017 roku.

Skład reprezentacji Polski kobiet na turniej kwalifikacyjny do mistrzostw świata kobiet:

Atakujące: Tamara Kaliszuk, Berenika Tomsia

Rozgrywające: Marlena Pleśnierowicz, Joanna Wołosz

Środkowe: Zuzanna Efimienko, Agnieszka Kąkolewska, Gabriela Polańska, Maja Tokarska

Przyjmujące: Martyna Grajber, Natalia Mędrzyk, Patrycja Polak, Malwina Smarzek

Libero: Aleksandra Krzos, Agata Witkowska

Harmonogram turnieju, który zostanie rozegrany w warszawskiej hali Torwar:

23 maja:

15.30 Słowacja – Czechy

18.00 Serbia – Islandia

20.30 Cypr – Polska

24 maja:

15:30 Czechy – Serbia

18.00 Cypr – Słowacja

20.30 Polska – Islandia

25 maja:

15.30 Serbia – Cypr

18.00 Islandia – Czechy

20.30 Słowacja – Polska

27 maja:

15.30 Cypr – Islandia

18.00 Słowacja – Serbia

20.30 Polska – Czechy

28 maja:

15.30 Islandia – Słowacja

18.00 Czechy – Cypr

20.30 Serbia – Polska