Sandro Rosell, były prezes Barcelony zatrzymany! Łapówki i pranie pieniędzy, ale przy kadrze Brazylii, nie w Barcelonie

We wtorek rano funkcjonariusze Guardia Civil i policji zatrzymali Rosella i przeszukali jego dom w Barcelonie, przyjechali te z nakazami rewizji do jego innych dom闚, w Lleidzie i Gironie. Inne grupy 郵edcze dzia豉造 w tym samym czasie w Andorze oraz w Brazylii, bo ta sprawa dotyczy korupcji i prania pieni璠zy (15 milion闚 euro) przy okazji organizowania mecz闚 reprezentacji Brazylii i podpisywania um闚 sponsorskich z tamtejsz federacj. Dochodzeniem kieruje FBI, Hiszpanie tylko wsp馧pracuj, a akcji dano kryptonim Rimet, od Julesa Rimeta, legendarnego szefa FIFA, kt鏎y wymy郵i mistrzostwa 鈍iata.

Jak zawsze u Rosella - Ricardo Teixeira w tle

Pieni康ze mia造 by przepuszczane przez sie firm m.in. w Hiszpanii i w豉郾ie Andorze. A jednym z podejrzanych jest Ricardo Teixeira, wieloletni w豉dca brazylijskiej pi趾i, dzi 軼igany przez FBI. Przez 23 lata rz康闚 w CBF Teixeira, by造 zi耩 wieloletniego szefa FIFA Joao Havelange’a, wyci庵n掖 brazylijsk federacj z biedy, zamieni j w jeden z najlepiej zarabiaj帷ych zwi您k闚 na 鈍iecie, ale s造n掖 te z 豉p闚karstwa i autorytarnych rz康闚.

To nie pierwsze oskar瞠nia

Teixeira i Rosell s przyjaci馧mi, a ich wsp馧praca biznesowa w Brazylii da豉 tamtejszej federacji pi趾arskiej setki milion闚 dolar闚, ale te wci庵n窸a j w niejedne k這poty z prawem. Podobnie by這 w Barcelonie, do kt鏎ej Rosell pom鏬 sprowadzi Ronaldinho, Neymara i katarskich sponsor闚, ale przy kupnie Neymara wpl徠a siebie, pi趾arza i klub w procesy. Rosell mia ju mie proces w Brazylii w sprawie dziwnych rozlicze jego firmy Ailanto, kt鏎a przez jaki czas mia豉 prawo do organizacji mecz闚 reprezentacji Brazyli. Ale sprawa zosta豉 umorzona.

Nike, Katar i igrzyska

Rosell, syn Jaume Rosella, czyli biznesmena, polityka i wp造wowego dzia豉cza Barcelony z lat 70, to jeden z g堯wnych rozgrywaj帷ych w pi趾arskim biznesie, ze 鈍ietnymi kontaktami nie tylko w Barcelonie i Brazylii, ale te Katarze. Karier zaczyna w komitecie organizacyjnym igrzysk olimpijskich w Barcelonie 92, jeszcze przed trzydziestk. A potem by dyrektorem marketingu Nike w Hiszpanii, gdy ta firma zwi您a豉 si z Barcelon, nast瘼nie dyrektorem marketingu w ca貫j Ameryce ζci雟kiej gdy Nike obsypywa這 milionami dolar闚 brazylijski futbol. Do tego trzeba doda prywatne firmy Rosella, kt鏎e doradza造 marketingowo i Brazylijczykom i bogaczom z Zatoki Perskiej, przede wszystkim katarskim szejkom. To dzi瘯i Rosellowi Katar zosta sponsorem Barcelony. Nadal niewyja郾iona jest rola jak biznesmen odegra w zwyci瘰kiej kampanii wyborczej Katarczyk闚, ubiegaj帷ych si o mundial 2022 (w鈔鏚 dziwnych transakcji z tego okresu jest m.in. przelew na 2 mln dolar闚 od Rosella dla nieletniej c鏎ki Ricardo Teixeiry, kt鏎y by wtedy jednym z najpot篹niejszych cz這nk闚 komitetu wykonawczego FIFA).

Transfer Neymara - ostatni sukces Rosella. I kl瘰ka

Najwi瘯szy rozg這s da造 mu jednak rz康y w Barcelonie: najpierw jako najwa積iejszego wiceprezesa w ekipie Joana Laporty, a potem prezesa od 2010 do 2014. Z Laport (i z Johanem Cruyffem, mentorem Laporty) Rosell si ostatecznie sk堯ci, a z funkcji prezydenta zrezygnowa gdy zacz窸y narasta w徠pliwo軼i, czy sprowadzony przez niego do Barcelony Neymar na pewno kosztowa 57,1 mln euro, jak Rosell zapewnia.

Transfer Neymara, kt鏎ego chcia r闚nie Real, wydawa si pocz徠kowo wielkim sukcesem Rosella, a mo瞠 si okaza pocz徠kiem ko鎍a kariery biznesmena z Barcelony. Neymar kosztowa du穎 wi璚ej, a przy okazji tego transferu zawarto tyle um闚 mog帷ych narusza prawo i sprzyja unikaniu podatk闚, 瞠 na 豉wie oskar穎nych w procesie dotycz帷ym tych nieprawid這wo軼i zasi康 i Rosell i jego nastepca w Barcelonie Josep Maria Bartomeu i sam Neymar z rodzicami.