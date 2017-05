Premier League. Pep Guardiola przekazał informacje na temat przyszłości Sergio Aguero

Aguero zapewnił hiszpańskiego menadżera, że do zakończenia następnego sezonu Premier League nie opuści szeregów „The Citizens”. Będzie chciał wypełnić obowiązujący go kontrakt, a później wrócić do Argentyny.

Niespełna 29-letni Aguero już kilkakrotnie deklarował, że Manchester City jest jego ostatnim zespołem w Europie. Że po zakończeniu przygody w ekipie z Etihad Stadium, zamierza wrócić do Independiente, czyli drużyny, w której rozpoczynał swoją seniorską karierę.

Aguero zawodnikiem Manchesteru City jest od 2011 roku. W tym sezonie zdobył 20 bramek w Premier League, co dało mu czwarte miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Drużyna Guardioli sezon skończyła na trzeciej pozycji, co zapewniło jej grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów.