Alexis Sanchez w Bayernie Monachium? Wpadka federacji czy zapowiedź transferu?

Zawodnikiem najmocniej zainteresowana miała być inna drużyna z siedzibą w Londynie - Chelsea. Wygląda jednak na to, że bliżej zakontraktowania skrzydłowego są nie Anglicy, a Bayern Monachium. Tak przynajmniej twierdzi brytyjski serwis squawka.com.

Chilijska federacja piłkarska opublikowała na twitterze kadrę powołaną na Puchar Konfederacji, który od 17 czerwca do 2 lipca będzie odbywał się w Rosji. Problem polega na tym, że Sanchez na tej liście widnieje jako piłkarz drużyny aktualnego mistrza Niemiec. Choć federacja szybko błąd naprawiła, zdaniem squawka.com cała sytuacja może świadczyć o tym, że Alexis jest blisko przenosin na Allianz Arena.

Dodatkowego smaczku sprawie dodaje fakt, że kilkanaście godzin wcześniej do transferu do Bayernu Sancheza namawiał za pośrednictwem mediów inny reprezentant Chile i piłkarz monachijskiego zespołu Arturo Vidal. - Oczywiście, że chciałbym, żeby do nas dołączył, bo to wyjątkowy gracz. Jeśli działacze Bayernu zapytaliby mnie o niego, odpowiedziałbym, że to piłkarz, który musi trafić do Monachium - wyznał w rozmowie z katalońskim dziennikiem "Sport" Vidal.

Kontrakt Sancheza z Arsenalem wygasa w czerwcu 2018 roku. Negocjacje w sprawie jego przedłużenia od miesięcy stoją w martwym punkcie i wszystko wskazuje na to, że w najbliższym okienku transferowym Chilijczyk zmieni barwy klubowe.