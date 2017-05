Plotki transferowe. AS Monaco odrzuciło rekordową ofertę Realu Madryt

Jak informuje "The Telegraph", AS Monaco na razie nie myśli o sprzedaży Mbappe. Co więcej, chce zaoferować nastolatkowi nowy kontrakt. - Chcemy zrobić wszystko, żeby przedłużył umowę i został z nami przynajmniej na kolejny sezon - mówi wiceprezydent AS Monaco Wadim Wasiljew.

Ale Mbappe już teraz chcą zatrudnić wszyscy najwięksi w Europie. Real ponoć zaproponował nawet 120 milionów euro. To byłby rekord wszech czasów, który od zeszłego roku należy do innego Francuza - Paula Pogby, który przeszedł z Juventusu Turyn do Manchesteru United za ok. 105 milionów euro. AS Monaco jednak odrzuciło tę ofertę.

Mbappe to prawdziwe objawienie tego sezonu. Zagrał w 39 meczach ekipy z Księstwa we wszystkich rozgrywkach, zdobył 24 bramki i miał 11 asyst. Jego obecna umowa z AS Monaco obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku.

