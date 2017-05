Siatkówka. Kolejne zmiany w Espadonie, Maciej Wołosz opuszcza Szczecin

Maciej Wołosz to starszy brat siatkarki, reprezentantki kraju, Joanny Wołosz. W swojej karierze grał w wielu polskich klubach, między innymi w Siatkarzu Wieluń (2009-2010), Jadarze Radom (2010-2011), Treflu Gdańsk (2011-2012), BBTS-ie Bielsko-Biała (2012-2013), MKS-ie Będzin (2013-2014), a ostatnie trzy sezony spędził właśnie w Espadonie Szczecin. Wywalczył z nim awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Do tej pory z Espadonem Szczecin rozstali się Bartoz Cedzyński, Michal Sladecek (TSV Herrsching), Danaił Miłuszew, Łukasz Perłowski (Asseco Resovia Rzeszów), Dominik Depowski (Asseco Resovia Rzeszów), Michał Kozłowski (Lotos Trefl Gdańsk) oraz wspomniany Wołosz. Władze klubu podpisały z kolei umowę z byłym rozgrywającym Stade Poites, Eemim Tervaporttim. Ważne kontrakty mieli Michał Ruciak, Adrian Mihułka oraz Maciej Zajder.

- Mogę powiedzieć, że drużynę uda się bardzo fajnie przebudować, lecz niestety nie na wszystko można mieć wpływ. Bardzo bym chciał, by dwóch, trzech zawodników, którzy już odeszli, zostali z nami na dłużej. Niestety, nie było to możliwe – mówię tu o Łukaszu Perłowskim czy Dominiku Depowskim. Młodszy z nich miał swoje zobowiązania względem klubu z Podkarpacia, a straszy dostał ofertę z miejsca, w którym spędził całe życie. Większość składu skompletowana zostanie według nowego pomysłu, a część zawodników ma podpisane kontrakty na dwa lata i będzie wypełniać swoje umowy do końca – powiedział w rozmowie ze Sport.pl w kontekście przyszłości trener zespołu, Michał Mieszko Gogol.