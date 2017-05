Ekstraklasa. Licencja dla Ruchu Chorzów zawieszona!

"Po przeanalizowaniu przedstawionych wyjaśnień, Komisja postanowiła zawiesić Klubowi Ruch Chorzów SA przyznaną w dniu 12 maja 2017 roku licencję nr 16 na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 do momentu zakończenia postępowania wyjaśniającego" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

"Komisja postanowiła zawiesić Klubowi licencję ze względu na podejrzenie naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018. Uzyskane przez Komisję informacje oraz dokumenty wskazują na wysokie prawdopodobieństwo naruszenia kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i uzyskanie licencji na rozgrywki Ekstraklasy pomimo posiadania wymagalnych i przeterminowanych zobowiązań powstałych przed 31 grudnia 2016 roku i nieuregulowanych do 31 marca 2017 roku z tytułu należnych zawodnikom premii.

Komisja informuje jednocześnie, że będzie dalej prowadzić działania zmierzające do pełnego i kompletnego wyjaśnienia sprawy" - napisano.

Przypomnijmy, że zawieszenie licencji dla Ruchu Chorzów to efekt publikacji dokumentów, które mają świadczyć o tym, że klub wciąż ma zaległości finansowe wobec zawodników za poprzedni rok. - Do dnia dzisiejszego nie dostałem ani jednej raty i z tego co wiem, to koledzy z zespołu i ci co odeszli, też nie. Nie mam pojęcia czy Komisja Licencyjna tego dokumentu nigdy nie widziała czy po prostu została ta licencja przydzielona nie zważając na ten dokument. Fakt jest taki, że licencja jest, a pieniędzy nie ma, które według nas się należą - mówił "Weszło" anonimowo jeden z zawodników Ruchu.

Ruch podczas pierwszego posiedzenia KL został już ukarany ujemnymi punktami na kolejny sezon. Co więcej, w piątek przegrał trzeci mecz z rzędu i zajmuje ostatnie miejsce w grupie spadkowej. Do miejsca dającego utrzymanie traci cztery punkty. Do końca rozgrywek pozostały dwie kolejki.