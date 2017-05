Siatkówka. Dwukrotny mistrz Francji wzmocnił Lotos Trefl Gdańsk

- Na francuskim rynku można znaleźć wielu siatkarzy różnych narodowości, którzy już prezentują wysoki poziom, a wciąż chcą podnosić swoje umiejętności. Tak było choćby przed trzema laty z Murphym Troyem i jestem pewien, że tego typu graczem jest również jego rodak. Daniel to bardzo interesujący środkowy, który na pewno podniesie poziom rywalizacji w naszej drużynie na swojej pozycji, a to z kolei powinno przełożyć się na poprawę gry całego zespołu – ocenia trener Trefla, Andrea Anastasi.

- Bardzo się cieszę, że dołączę do zespołu Trefla. O klubie, mieście i gdańskich fanach słyszałem wyłącznie dobre rzeczy. Jestem szczęśliwy, że będę mógł grać w PlusLidze, jednej z najsilniejszych lig na świecie, w której hale wypełniają się wspaniałymi kibicami. Ogromny wpływ na moje przenosiny do Gdańska miała oczywiście osoba Andrei Anastasiego. Jestem przekonany, że pod okiem takiego szkoleniowca, który może być wspaniałym liderem dla całego zespołu, podniosę swoje umiejętności, dzięki czemu będę mógł jeszcze bardziej pomóc mojej nowej drużynie. Nie mogę doczekać się realizacji wyzwania, jakim jest dla mnie gra w zespole żółto-czarnych – zapowiada McDonnell.

Daniel McDonnell urodził się w Glendale w stanie Arizona, a przygodę z siatkówką rozpoczął podczas studiów na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Ukończył go w 2012 roku i kontynuował karierę w brazylijskim Funvic Taubate. Po dwóch latach przeniósł się do francuskiego potentata, Tours VB. Sięgnął po mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Francji, rywalizował też w Lidze Mistrzów. Jego kolejnym klubem był Chaumont VB 52, z którym w sezonie 2016/2017 sięgnął po złoty medal ligi francuskiej – pierwszy w historii klubu, a drugi w dorobku McDonnella. Wystąpił w 25 z 26 ligowych spotkań swojego zespołu, zdobywając 215 punktów. Ekipa z Chaumont dotarła też do finału Pucharu Challenge, po drodze eliminując m.in. turecki Ziraat Bankasi Ankara.

Amerykanin występuje ponadto w reprezentacji swojego kraju. W 2012 roku sięgnął po złoto Pucharu Panamerykańskiego, a od 2015 znajduje się w składzie kadry USA na Ligę Światową. Dotąd wystąpił w 23 oficjalnych meczach drużyny narodowej.

Lotos Trefl prawie kompletny

Transfer McDonnella oznacza, że Lotos Trefl Gdańsk ma już obsadzony środek siatki na sezon 2017/2018. W składzie zespołu pozostali Wojciech Grzyb i Patryk Niemiec, a umowy podpisali właśnie McDonnell oraz Piotr Nowakowski, który opuścił Asseco Resovię Rzeszów. Z klubem pożegnali się środkowi Bartosz Gawryszewski oraz Dmytro Paszycki.

Skład zespołu z Gdańska nabiera ostatecznych szlifów. Dotychczas drużynę Andrei Anastasiego opuścili Piotr Gacek (koniec kariery), Michal Masny (Czarni Radom), wspomniani Gawryszewski oraz Paszycki, Miłosz Hebda, Przemysław Stępień oraz Szymon Romać. Klub zasilili z kolei Nowakowski, Maciej Olenderek (ONICO Warszawa) oraz Michał Kozłowski (Espadon Szczecin). Spekuluje się, że dołączy do niego również Tyler Sanders.