WRC. Sebastien Ogier wygrał i ucieka rywalom. Dobry start Łukasza Pieniążka w Portugalii

Dla Ogiera to drugie zwycięstwo w sezonie. Francuz, czterokrotny mistrz świata, zaczął rok od triumfu w Monte Carlo, potem ani razu nie dojechał na miejscu gorszym niż piąte. W Portugalii jechał szybko i pewnie. Na prowadzenie w rajdzie wskoczył po 12. odcinku specjalnym po tym, jak błąd popełnił Ott Tanak, który nieco uszkodził swoje auto. Ogier szansy z rąk już nie wypuścił. Do mety dojechał z przewagą 15,6 sekundy nad Thierrym Neuvillem (Hyundai i20 WRC). Trzeci Dani Sordo (też Hyundai) stracił ponad minutę.

Ogier w klasyfikacji generalnej po sześciu rajdach ma 128 punktów. 22 punkty za nim jest Neuville, a trzecie miejsce z 88 punktami zajmuje Jari-Matti Latvala, który w Portugalii przyjechał na dziewiątym miejscu.

W Portugalii jechało trzech Polaków, a najlepiej spisał się ten, który doświadczenia w mistrzostwach świata ma najmniej. Łukasz Pieniążek debiutował w aucie napędzanym na cztery koła na nawierzchni szutrowej. Przez cztery rajdowe dni prowadził swojego Peugeota 208 T16 pewnie, dobrym tempem i bez błędów, co zaowocowało rewelacyjnym piątym miejscem w mocno obsadzonej kategorii WRC-2. W Portugalii rywalizowało w niej aż 20 aut, a zwyciężył Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5), dla którego było to czwarte zwycięstwo w sezonie. Prowadzący od startu Andreas Mikkelsen popełnił błąd na ostatnich odcinku specjalnym, wypadł z drogi i nie dojechał do mety.

Start w WRC-2 w Portugalii źle zaczął się dla Huberta Ptaszka (Ford Fiesta R5), który już pierwszego dnia podczas widowiskowej próby Lousada zniszczył poważnie koło i potem musiał nadrabiać czas. Ostatecznie dojechał na przyzwoitym dziewiątym miejscu.

Ogromnego pecha miał rywalizujący w WRC-3 Jakub Brzeziński. Kierowca Citroena DS3 R3T Max prowadził z ogromną przewagą w połowie drugiego dnia rajdu, ale na odcinku dojazdowym awarii uległ silnik w jego aucie i Polak musiał wycofać się z imprezy.

Kolejny rajd w kalendarzu WRC już w połowie czerwca. W dniach 8-11 czerwca kierowcy będą się ścigać w Rajdzie Sardynii, a na przełomie czerwca i lipca przyjadą do Mikołajek na 74. edycję Rajdu Polski.