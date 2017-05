Współpraca potwierdzona! Novak Djoković i Andre Agassi spróbują zdominować światowy tenis

Od zeszłorocznego triumfu we French Open Novak Djoković nie przypomina samego siebie. Czasy, kiedy przegrane przez niego mecze w trakcie całego sezonu można było policzyć na palcach jednej ręki, odeszły w zapomnienie. Serb nie budzi już takiego postrachu jak kiedyś, co jest w dużej mierze skutkiem zakończenia współpracy z Borisem Beckerem. Wszyscy eksperci widzieli, że Nole potrzebuje nowego impulsu, który pozwoli mu powrócić na zwycięską ścieżkę.

Po klęsce na Australian Open przyszły dwie porażki z Nickiem Kyrgiosem w Acapulco i Indian Wells. Sezon na kortach ziemnych również nie jest jak dotąd satysfakcjonujący. Ćwierćfinałowa przegrana z Davidem Goffinem w Monte Carlo i bolesna lekcja od Rafaela Nadala w Madrycie nie napawały optymizmem. W końcu przyszedł pozytywny akcent w Rzymie, gdzie rozegrał najlepszy mecz sezonu, pokonując w godzinę solidnego Dominika Thiema. Dotarł tam do finału, w którym nie sprostał Alexandrowi Zverevowi. Po meczu ogłosił jednak to, na co wszyscy tak naprawdę czekali od dłuższego czasu.

Podczas niebawem rozpoczynającego się French Open trenerską opiekę nad Djokoviciem sprawował będzie Andre Agassi. Były lider rankingu ATP i zwycięzca ośmiu turniejów wielkoszlemowych sprawdzi się tym samym w zupełnie odmiennej roli. Jego nowy podopieczny w pełni mu ufa i ma nadzieję, że współpraca zaowocuje sukcesem na korcie.

- Przez ostatnie tygodnie rozmawialiśmy sporo przez telefon i zdecydowaliśmy się połączyć siły na turniej w Paryżu – powiedział Djoković. – Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale obaj jesteśmy podekscytowani nadchodzącą współpracą. Nie mamy żadnej długoterminowej umowy, chcemy po prostu się sprawdzić jako zespół. Szanuję Andre jako tenisistę i jako człowieka. On rozumie wszystko, co się dzieje na korcie, więc nie mogę się już doczekać French Open – zakończył entuzjastycznie.

Andre Agassi uchodzi za jednego z najlepszych tenisistów w historii. Ma na swoim koncie osiem triumfów wielkoszlemowych, z czego – podobnie jak Djoković – zdołał wygrać każdy z czterech szlemów przynajmniej raz. Zawodową karierę zakończył w roku 2006 i od tamtej pory zajmuje się głównie działalnością charytatywną wspólnie ze swoją małżonką, Steffi Graf. Podczas tegorocznego Roland Garros zadebiutuje w roli szkoleniowca. Cel jest jeden – obrona tytułu przez Novaka Djokovicia. Turniej rozpocznie się 28 maja i będzie trwał tradycyjnie dwa tygodnie.