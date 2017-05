Ekstraklasa: Vadis Odjidja-Ofoe: Nie chcę wypowiadać się na temat Jacka Góralskiego

Legia nie zdołała wygrać w Białymstoku, ale na dwie kolejki przed końcem sezonu wciąż jest pierwsza w tabeli - nadal ma dwa punkty przewagi nad Jagiellonią, Lechem i Lechią.

- Wiedzieliśmy, że w Poznaniu padł remis, czyli wynik dla nas korzystny. Spróbowaliśmy wygrać w Białymstoku, ale się nie udało – dwie kolejki przed końcem sezonu utrzymaliśmy przewagę w tabeli, dwa zwycięstwa pozwolą nam cieszyć się z tytułu - powiedział Vadis Odjidja-Ofoe.

I dodał: - Wydaje mi się, że oba zespoły oraz sędzia nie udźwignęli stawki tego spotkania. Więcej było kopania po nogach. Może spowodowała to stawka? Nie wiem. W każdym razie, ten mecz nie było dobrą promocją futbolu.

Odjidja-Ofoe nie dokończył spotkania z Jagiellonią. W 87. minucie zobaczył drugą żółtą kartkę za faul na Jacku Góralskim. Belgijski pomocnik będzie mógł jednak zagrać w kolejnym spotkaniu z Koroną Kielce, bo to było jego siódme upomnienie w sezonie.

- Co sądzę o Jacku Góralskim? Nie lubię mówić o innych piłkarzach. Nie pytajcie mnie o niego - stwierdził Belg.

Ale po chwili dodał: - W ostatnim meczu też dostałem żółtą kartkę w podobnych okolicznościach. Znowu, po dalekim wybiciu piłki przez bramkarza, miałem obok dwóch rywali i starałem się ochronić piłkę. Rozstawiłem łokcie szeroko i... sędzia gwizdnął faul. Uznał, że uderzyłem rywala.

- Co więcej mogę powiedzieć? Może nie powinienem więcej skakać do piłki wykopywanej przez bramkarza, tylko niech robi to ktoś inny - zakończył Odjidja-Ofoe, który jeśli dostanie żółtą kartkę w najbliższym meczu w Kielcach, nie zagra w ostatniej kolejce przeciwko Lechii.

Mecz Korona - Legia w niedzielę o 18.