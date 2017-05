Michał Probierz: Udało nam się wyeliminować największe zagrożenie ze strony Legii

W niedzielę białostoczanie przed własną publicznością bezbramkowo zremisowali z mistrzami Polski. - Żałujemy remisu, bo nie wykorzystaliśmy szans do strzelenia gola. Zabrakło nam skuteczności, by nasz plan wypalił w stu procentach. Zwłaszcza szkoda okresu po czerwonej kartce, kiedy zabrakło nam też cwaniactwa i spokoju - powiedział po spotkaniu Probierz.

- Staraliśmy się grać blisko siebie, wyeliminować z gry Vadisa Odjidję-Ofoe, Guilherme i Miroslava Radovicia, czyli największe zagrożenie ze strony Legii. Udało nam się to, dlatego legioniści nie potrafili skonstruować klarownej okazji do strzelenia gola.

- Cieszymy się, że jesteśmy w walce o mistrzostwo Polski. Zrobimy wszystko, by wygrać pozostałe dwa spotkania, a potem będziemy martwić się o innych. Jestem jednak pewien, że Korona Kielce z trenerem Maciejem Bartoszkiem zrobią wszystko, by Legię ograć. Fajnie też, że w tym wyścigu są też dwie inne drużyny. Zwykle to Legia i Lech biły się o mistrzostwo, teraz jest nas więcej, co na pewno jest dobre dla kibiców.

Probierz skomentował też pracę arbitra Bartosza Frankowskiego, do którego wiele pretensji mieli piłkarze. - Sędzia Frankowski miał trudne spotkanie do prowadzenia, ale spisał się bardzo dobrze. Mam do niego tylko jedną pretensję, ale to już pozostanie między nami. Mam nadzieję, że szczęście kiedyś zwróci się w naszą stronę. Liczę na to, że sprawdzi się powiedzenie, że suma szczęścia i nieszczęścia równa się zero - zakończył.