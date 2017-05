Jacek Magiera: Dużo było kopaniny i prowokacji, a za mało gry w piłkę

W niedzielę białostoczanie przed własną publicznością bezbramkowo zremisowali z mistrzami Polski. - Mało gry w piłkę, dużo prowokacji, dużo kopaniny, taki to był mecz. Jedynym pozytywem jest to, że wciąż jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Do końca rozgrywek zostały dwie kolejki. Proszę sobie odpowiedzieć czy nas to zadowala czy też nie - powiedział po meczu Magiera.

We wcześniejszym niedzielnym spotkaniu w Poznaniu Lech mierzył się z Lechią. Padł tam remis, co najbardziej urządzało warszawiaków. Mistrzowie Polski zmarnowali jednak okazję na odskoczenie ligowym rywalom.

- O wyniku tego spotkania dowiedziałem się wychodząc na boisko. Nie miał on jednak wpływu na naszą postawę w Białymstoku. Nie wiem czy zagralibyśmy inaczej gdyby Lech lub Lechia wygrała. Nie lubię gdybać - skomentował Magiera.

Niedzielnego meczu z Jagiellonią nie dokończył Vadis Odjidja-Ofoe. Belg wyleciał z boiska za dwie żółte kartki. Od początku spotkania iskrzyło między nim, a Jackiem Góralskim. Agresywna postawa piłkarza gospodarzy doprowadziła legionistę do frustracji.

- Vadis jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że powinien był to rozegrać inaczej. Nie stałoby się jednak nic strasznego, gdyby z boiska wylecieli obaj zawodnicy. Raz jeszcze powtórzę - mało było gry w piłkę, dużo kopaniny, nic pięknego. Szkoda, bo spotkały się zespoły z czuba tabeli - zakończył.