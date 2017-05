Ekstraklasa. Lech Poznań i Lechia Gdańsk tracą punkty. Co z walką o mistrzostwo?

Bramek nie było, a największe emocje wywołała bójka piłkarzy w doliczonym czasie gry. Emocje wzięły górę, piłkarze się zagotowali i posypały się żółte kartki. Tych było zdecydowanie więcej niż ciekawych akcji - sześć.

Lechia przyjechała do Poznania z jasno nakreślonym planem. Piłkarze Piotra Nowaka pilnowali przede wszystkim dostępu do własnej bramki, ich ofensywne akcje ograniczały się do kontrataków, których nie udało wyprowadzić się zbyt wiele.

Lech dłużej utrzymywał się przy piłce, ale nie potrafił przyspieszyć gry. Brakowało dokładności i skuteczności. Lech oddał trzy celne strzały, Lechia żadnego i ta statystyka mówi wszystko o meczu w Poznaniu. Kibice na stadionie podsumowali go solidnymi gwizdami.

Na ten moment, Legia utrzymała pierwsze miejsce w Lotto Ekstraklasie, ma punkt przewagi nad Lechem i Lechia, a do rozegrania mecz z Jagiellonią. Początek o godz. 18.