Premier League. Manchester City zainteresowany Kasperem Schmeichelem

Pep Guardiola ma spory problem z bramkarzami. Po przyjściu do Manchesteru pozwolił Joe Hartowi odejść na wypożyczenie do Torino, z którego wróci po sezonie. Claudio Bravo spisywał się przeciętnie jako pierwszy bramkarz, czasami zastępował go Willy Caballero.

Z tego względu "The Citizens" poszukują nowego numeru 1. Faworytem jest 30-letni Kasper Schmeichel, który jako jeden z niewielu piłkarzy Leicester nie zawodził w tym sezonie. Duńczyk już wcześniej występował w Manchesterze City - zagrał tylko osiem meczów w pierwszym zespole, najczęściej wypożyczano go do niższych lig. Schmeichelem interesuje się również Everton. Kontrakt bramkarza z Leicester jest ważny do 2021 roku.