Bundesliga. Piękne słowa Aubameyanga o Lewandowskim!

Świadczą o tym chociażby słowa Gabończyka po meczu z Werderem Brema (4-3). - Robert Lewandowski to dla mnie najlepszy napastnik na świecie. To, że z nim wygrałem to istne szaleństwo - stwierdził napastnik Borussii Dortmund. W sobotę strzelił dwa gole, w tym drugiego w 89. minucie z rzutu karnego - to było jego 31. trafienie w tym sezonie.

Za to Lewandowski zatrzymał się na 30 bramkach, z Freiburgiem (4-1) nie strzelił gola. Po meczu pogratulował swojemu rywalowi na Twitterze.

Lewandowski do tej pory był dwa razy królem strzelców Bundesligi - raz w barwach BVB, a w poprzednim sezonie jako zawodnik Bayernu. Dla Aubameyanga to pierwszy taki indywidualny sukces. Obaj grali w BVB przez jeden sezon, już wtedy się polubili.

Nie wiadomo jednak, czy w następnym sezonie również powalczą o miano najlepszego strzelca Bundesligi. Przyszłość Aubameyanga jest niepewna. - Żadna decyzja jeszcze nie została podjęta. Zgodziliśmy się co do tego, że porozmawiamy po finale Pucharu Niemiec i wtedy zobaczymy - powiedział Aubameyang po meczu. Dortmundczycy zagrają 27 maja w finale Pucharu Niemiec z Eintrachtem Frankfurt. Gabończykiem interesuje się Paris Saint-Germain oraz chińskie Tianjin Quanjian.