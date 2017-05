Ekstraklasa. Michał Probierz na celowniku Bursasporu

- Bursaspor zainteresowany zatrudnieniem Michała Probierza i... 5 innych klubów z Turcji, Niemiec, Cypru i Grecji - napisał na Twitterze Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego".

Turecki zespół w 2010 roku zdobył sensacyjne mistrzostwo kraju. W tym sezonie na trzy kolejki przed końcem nie ma jeszcze zapewnionego utrzymania - ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową na trzy kolejki przed końcem, zajmuje 15. miejsce.

Wcześniej grecka gazzetta.gr podała, że zainteresowanie Probierzem przejawia AO Xanthi. Trener Jagiellonii Białystok w przeszłości prowadził już grecki Aris Saloniki. Kontrakt Probierza z "Jagą" wygasa wraz z końcem sezonu i niewiele wskazuje na to, by go przedłużył. Obecnie walczy z zespołem o mistrzostwo Polski. Po 34 kolejkach Jagiellonia ma 37 pkt, tyle samo co Lech Poznań i Lechia Gdańsk. Ta trójka traci dwa punkty do prowadzącej Legii Warszawa.