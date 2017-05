Liga Mistrzów. Gonzalo Higuain bardzo ostro wypowiedział się o Kamilu Gliku

W 73. minucie rewanżowego meczu, gdy wynik był już przesądzony, reprezentant Polski z całym impetem wbiegł w leżącego Higuaina i nadepnął mu na kolano. Chociaż pretensje do sędziego mieli wszyscy piłkarze Juventusu i kibice na stadionie, to Polak za to zagranie nie obejrzał nawet żółtej kartki.

- To było bezsensowne, dokonał tego ataku bez powodu i bez godności. Cały świat widział, co zrobił. Nawet mnie nie przeprosił, choć mógł to zrobić chociażby po meczu. Żal mi go, bo próbował mnie zranić, ale mu się nie udało - stwierdził Higuain.

Argentyńczyk strzelił dwa gole w półfinale LM z Monaco (2-0 i 2-1), dzięki czemu Juventus zagra w finale z Realem Madryt. Mecz w sobotę 3 czerwca o 20.45.