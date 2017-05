Boks. Niejednogłośna wygrana Krzysztofa Włodarczyka z Noelem Gevorem

- Wygrany tej walki przyst徙i do zaszczytu boksowania o pas mistrza 鈍iata IBF. Mam nadziej, 瞠 b璠 to ja. Nie ukrywam, 瞠 dla mnie b璠zie to te najwa積iejszy pojedynek od trzech lat, kiedy to w Moskwie przegra貫m z Grigorijem Drozdem - m闚i przed walk z Gevorem W這darczyk.

Stawk sobotniej walki, kt鏎a by豉 g堯wnym punktem gali „Pozna Boxing Night”, by這 prawo przyst徙ienia do pojedynku o tytu z aktualnym mistrzem 鈍iata Muratem Gasijewem. Wed逝g promotora gali Andrzeja Wasilewskiego, do takiego starcia powinno doj嗆 najp騧niej we wrze郾iu tego roku.

„Diablo” sobotni pojedynek zacz掖 dobrze, odwa積ie. Polak by aktywniejszy w ataku, skutecznie punktowa Gevora. Wraz z up造wem kolejnych rund przewag zyskiwa jednak Niemiec. W這darczyk co prawda atakowa, jednak co chwil nadziewa si na gro幡e kontry wyprowadzane przez rywala. Walka nie zachwyci豉, wiele by這 w niej klincz闚, ma這 „czystych” cios闚.

Ostatecznie, po wyr闚nanym pojedynku, niejednog這郾ie lepszy okaza si „Diablo”. S璠ziowie punktowali walk 116:112, 115:114, 113:115 na korzy嗆 polskiego zawodnika. Dla W這darczyka by豉 to 53. wygrana w karierze. 36-letni pi窷ciarz na swoim koncie ma te trzy pora磬i i remis. Dla Gevora by豉 to dopiero pierwsza pora磬a w 23. walce