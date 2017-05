Ekstraklasa. Piast pokonał Górnika Łęczna i jest o krok od utrzymania w lidze

Wszystko co najciekawsze w Gliwicach wydarzyło się w pierwszej połowie. A konkretnie w jej pierwszych 20 minutach. Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodarzy. Już w 9. minucie po bardzo ładnej akcji Łukasza Sekulskiego gola na 1:0 strzelił Denis Gojko. Raptem pięć minut później było już 2:0. Po dośrodkowaniu Gerarda Badii bramkę głową zdobył Aleksandar Sedlar.

Na odpowiedź Górnika czekaliśmy do 19. minuty. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Szymona Drewniaka, przedłużeniu podania przez Grzegorza Bonina, gola na 1:2 strzelił Adam Dźwigała. Chociaż drużynie Franciszka Smudy okazji do wyrównania nie brakowało, to ostatecznie spotkanie wygrali gliwiczanie, którzy są o krok od utrzymania w ekstraklasie.

We wcześniejszym spotkaniu ligowym Wisła Płock przegrała u siebie z Zagłębiem Lubin 1:2. Gole dla gości strzelili Jakub Tosik i Adam Buska, a dla gospodarzy bramkę zdobył Kamil Sylwestrzak.

Sytuacja w grupie spadkowej:

9. Zagłębie Lubin 31 pkt

10. Wisła Płock 28 pkt

11. Piast Gliwice 25 pkt

12. Cracovia 24 pkt

13. Śląsk Wrocław 23 pkt

14. Górnik Łęczna 21 pkt

15. Arka Gdynia 20 pkt

16. Ruch Chorzów 17 pkt