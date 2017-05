Bundesliga. Borussia Dortmund awansowała do Ligi Mistrzów, VfL Wolfsburg zagra w barażach o utrzymanie

Przed ostatnią kolejką Bundesligi pytań było co niemiara. W Niemczech wciąż nie było jasne kto zostanie królem strzelców, kto bezpośrednio zagra w Lidze Mistrzów, a kto w jej eliminacjach. Nasi zachodni sąsiedzi nie znali też drużyn, które wystąpią w Lidze Europy oraz drużyny, która w barażach powalczy o utrzymanie w lidze.

O Ligę Mistrzów

O bezpośredni awans do Ligi Mistrzów biły się Borussia Dortmund i Hoffenheim. Chociaż drużyna z Signal Iduna Park od 68. minuty przegrywała 2:3 i była o krok od gry w eliminacjach do LM, to ostatecznie wszystko skończyło się dla niej dobrze. Drużynę Thomasa Tuchela uratowały rzuty karne, które wykorzystali Marco Reus i Pierre-Emerick Aubameyang. Na korzyść Borussii zadziałał też remis Hoffenheim, które bezbramkowo podzieliło się punktami z Augsburgiem.

Borussia pokonała 4:3 Werder Brema, a jej gaboński napastnik strzelił dwa gole. Oznacza to, że to właśnie Aubameyang został królem strzelców Bundesligi. 28-letni zawodnik zdobył o jedną bramkę więcej od Roberta Lewandowskiego. Pewny mistrzostwa kraju Bayern pokonał Freiburg 4:1, a Polak ani razu nie trafił do siatki.

O utrzymanie

Bardzo ciekawie było też na dole tabeli. Przed ostatnią kolejką Bundesligi pewne było, że ligę opuszczą Darmstadt i Inglostadt. W ostatnim meczu w tym sezonie o utrzymanie walczyły Hamburger SV i VfL Wolfsburg, które zmierzyły się ze sobą w Hamburgu. Chociaż goście od 23. minuty prowadzili 1:0 po golu Robina Knoche, to trafienia Filipa Kosticia oraz Luki Waldschmidta dały zwycięstwo i utrzymanie HSV.

Wolfsburg, w barwach którego 45 minut zagrał Jakub Błaszczykowski, o utrzymanie powalczy w barażach. Jego rywalem będzie trzecia drużyna 2. Bundesligi. W tym momencie to miejsce zajmuje Eintracht Brunszwik.

O Ligę Europy

O prawo do gry w Lidze Europy walczyły zaś trzy drużyny: FC Koeln, Hertha Berlin i SC Freiburg. Pierwsi, którzy przed ostatnią kolejką byli w najgorszej sytuacji, wywalczyli sobie jednak prawo do bezpośredniego udziału w rozgrywkach. Koeln pokonało 2:0 FSV Mainz i skorzystało na porażkach Herthy i Freiburga.

Pierwsi przegrali aż 2:6 z Bayerem Leverkusen, drudzy 1:4 z Bayernem. Szóste miejsce w tabeli i prawo gry w eliminacjach LE ostatecznie wywalczyła sobie Hertha.