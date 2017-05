Niesamowity finisz Ligue 2. Amiens z awansem dzięki bramce w 96. minucie

Przed ostatnią kolejką na zapleczu Ligue 1 aż sześć drużyn miało szanse na bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Strasbourg, Amiens, Troyes, Lens, Brest i Nimes dzieliły ledwie trzy punkty, a tylko dwie z tych drużyn miejsce o poziom wyżej miałoby pewne. Było aż 30 możliwych kombinacji tego, jak zakończy się sezon.

Mistrzostwo Ligue 2 i awans z pierwszego miejsca wywalczyli piłkarze Strasbourga, którzy pokonali w ostatniej kolejce Bourg Peronnas 2:1. O drugie miejsce walka toczyła się do ostatnich sekund.

Wydawało się, że drugim zespołem z awansem będzie Troyes, które pokonało Sochaux 3:2 i czekało aż skończą się inne mecze. Spotkanie Reims z Amiens się przeciągało. W 96 minucie był remis 1:1, ale goście mieli jeszcze rzut wolny. Piłkę wstrzelono w pole karne, w końcu trafiła pod nogi Emmanuela Bourgauda, a ten wpakował piłkę do bramki i przesądził o awansie swojej drużyny do Ligue 1. Troyes zagra w barażu z 18. drużyną francuskiej ekstraklasy.

- Przed meczem mówiłem moim zawodnikom, że w ostatnich kolejkach dzieją się najbardziej nieprawdopodobne rzeczy. To fantastyczne ,bo to my strzeliliśmy szalonego gola w ostatniej sekundzie - cieszył się Christoph Pellisier, trener Amiens.