Polski tenisista znokautował partnera z debla [WIDEO]

Łukasz Kubot tworzy świetny duet z Marcelo Melo, który ostatnio wskoczył także na pierwsze miejsce w deblowym rankingu Road to London. Na turnieju ATP World Tour Masters 1000 w Rzymie doszło jednak do bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Polski tenisista popełnił błąd przy serwisie i znokautował swojego partnera.

Łukasz Kubot posłał serwis, którego prędkość wynosiła dokładnie 154 km/h i trafił w tył głowy Brazylijczyka. Melo natychmiast padł jak rażony piorunem i potrzebował sporo czasu, by dojść do siebie. Chociaż sytuacja mogła wyglądać na śmieszną, to całe zdarzenie było bardzo nieprzyjemne dla Melo, który jeszcze kilkanaście minut po zdarzeniu łapał się za tył głowy i przykładał w to miejsce lód.

Polsko-brazylijska para przegrała mecz przeciwko drużynie złożonej z Henriego Kontinena i Johna Peersa 6:4, 7:6(6) i przerwała passę zwycięstw.