Były prezes Flamengo potwierdza transfer Viniciusa Juniora do Realu Madryt

Do podpisania umowy z Realem dojdzie dopiero w lipcu 2018 roku, gdy piłkarz będzie miał już 18 lat i pozwolą na to przepisy FIFA. - Jego odejście jest już jednak pewne. W W Realu zobaczymy go dopiero w styczniu 2019 roku albo, co bardziej prawdopodobne, dopiero w lipcu 2019 r. - mówił Kleber Leite.

Real zapłaci za Brazylijczyka 45 mln euro, czyli tyle ile wynosi klauzula zagranicznego transferu. Piłkarz ma dostać 8 mln euro pensji.

Vinicius Junior to największy talent w brazylijskiej piłce. Piłkarz dołączył do Flamengo w 2010 roku. W tym roku został najlepszym piłkarzem oraz królem strzelców podczas wygranych Brazylię mistrzostw Ameryki Południowej do lat 17.