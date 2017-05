Walczy Ekstraklasa, Majka jedzie w Kalifornii, poznamy mistrza Hiszpanii [SPORTOWY ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA:

EKSTRAKLASA

15:30 Wisła Płock - Zagłębie Lubin

Wisła i Zagłębie zakończyły sezon zasadniczy na dwóch najwyższych miejscach w grupie spadkowej, a w środę zapewniły sobie ligowy byt jako pierwsze z dolnej "ósemki".

Typ Sport.pl: REMIS

18:00 Piast Gliwice - Górnik Łęczna

- Górnik Łęczna to rywal, który nam wyjątkowo "nie leży", ale w końcu musimy się przełamać i wygrać - mówi Patrick Mraz. Na zwycięstwie zależeć powinno jednak obu ekipom, bo i Piast, i Górnik nie są jeszcze pewne utrzymania w ektraklasie.

Typ Sport.pl: REMIS

20:30 Wisła Kraków - Pogoń Szczecin

Wisła przegrała trzy mecze z rzędu, Pogoń po trzech porażkach z rzędu w ostatniej kolejce zdołała zremisować z Bruk-Betem (1:1). Stawką najbliższego meczu będzie jedynie prestiż, bo obie drużyny nie mają już żadnych szans, by zająć w lidze miejsce wyższe, niż piąte.

Typ Sport.pl: REMIS

BUNDESLIGA

15:30 Bayern Monachium - Freiburg i Borussia Dortmund - Werder Brema

Bayern tytuł mistrzowski zapewnił sobie już pod koniec kwietnia, natomiast Borussia walczy co najwyżej o utrzymanie 3. miejsca w tabeli, gwarantującego grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Spotkania Bawarczyków i BVB śledzić będziemy przede wszystkim pod kątem rywalizacji o koronę króla strzelców Bundesligi. Kolejkę przed końcem Robert Lewandowski ma 30 trafień, o jedno więcej od Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

Typ Sport.pl: BAYERN i BORUSSIA

SERIE A

18:00 Chievo - AS Roma

Teoretycznie rzymianie wciąż mają szanse na mistrzostwo Włoch, ale wydrzeć je z rąk Juventusu będzie niezwykle ciężko. Choć w poprzedniej kolejce Roma pokonała zespół z Turynu 3:1, to na dwie serie gier przed końcem rozgrywek traci do Starej Damy aż cztery punkty. Drużyna Wojciecha Szczęsnego nie tylko musi wygrać na wyjeździe z Chievo, ale i liczyć na to, że Juventus potknie się w potyczce z walczącym o utrzymanie Crotone.

Typ Sport.pl: ROMA

20:45 Napoli - Fiorentina

Podobnie jak Roma, także i neapolitańczycy mogą jeszcze zdobyć tytuł. By tak się stało, oba swoje mecze przegrać musi Juventus, a na dodatek stracić punkty powinna też Roma, zakładając, że podopieczni Maurizio Sarriego wygrają w dwóch ostatnich kolejkach. Bardziej emocjonująco zapowiada się rywalizacja o 2. miejsce w tabeli pomiędzy Napoli a Romą właśnie. Obie drużyny dzieli tylko jedno "oczko".

Typ Sport.pl: NAPOLI

SIATKÓWKA

20:00 Polska - Iran

Ferdinando De Giorgi zadebiutuje w katowickim Spodku w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Rywalem biało-czerwonych będzie Iran.

Typ Sport.pl: POLSKA

KOLARSTWO

Wyścig dookoła Kalifornii

Rafał Majka może w sobotę cieszyć się z triumfu w wyścigu dookoła Kalifornii. Po pięciu etapach Polak jest liderem klasyfikacji generalnej.

Pozostałe:

15:00 Podbeskidzie - Sandencja

21:00 PSG - Caen (liga francuska)

21:00 Rennes - Monaco (liga francuska)

NIEDZIELA:

EKSTRAKLASA

15:30 Lech Poznań - Lechia Gdańsk

To pierwsze niedzielne starcie wagi ciężkiej. Lech będzie chciał się podnieść po ostatnim nokaucie od Legii (0:2), a Lechia iść za ciosem po rozbiciu Jagiellonii (4:0). To spotkanie będzie o tyle istotne, że przegrany praktycznie straci szanse na mistrzostwo Polski.

Typ Sport.pl: LECH

To drugie niedzielne starcie wagi ciężkiej. Z jednej strony nowy lider, z drugiej – ekipa mocno zraniona po porażce 0:4 z innym pretendentem do tytułu. W Białymstoku Jagiellonia podejmie Legię w spotkaniu, które może mieć decydujący wpływ na losy mistrzostwa Polski.

18:00 Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Typ Sport.pl: LEGIA

LA LIGA

20:00 Malaga - Real Madryt i FC Barcelona - Eibar

Po tej kolejce (ostatniej) będzie już jasne, kto w sezonie 2016/2017 zostanie mistrzem Hiszpanii. Zakładając, że Barcelona pokona przed własną publicznością Eibar, Królewscy, którzy na wyjeździe zagrają z Malagą, będą musieli wywalczyć w Andaluzji co najmniej punkt, by cieszyć się z mistrzostwa. Jeśli Real przegra, a Katalończycy wygrają swój mecz, tytuł powędruje na Camp Nou.

Typ Sport pl: REAL i BARCELONA

SERIE A

15:00 Juventus - Crotone

Stara Dama stoi przed ogromną szansą na zdobycie potrójnej korony. W środę Juventus wywalczył Puchar Włoch, a w niedzielę może dorzucić do tego mistrzostwo kraju. Zwycięstwo nad Crotone gwarantuje turyńczykom tytuł. Do pełni szczęścia będzie brakowało tylko triumfu w Lidze Mistrzów - 3 czerwca w Cardiff Juventus zmierzy się w finale z Realem Madryt,

Typ Sport.pl: JUVENTUS

PREMIER LEAGUE

16:00 Liverpool - Middlesbrough, Arsenal - Everton oraz Watford - Manchester City

Finałowa kolejka ligi angielskiej przyniesie odpowiedź na pytanie, kto w przyszłym sezonie będzie reprezentował Premier League w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. W walce o miejsca w pierwszej czwórce, gwarantujące grę w fazie grupowej lub eliminacjach LM, liczą się aż trzy zespoły - Liverpool, Manchester City i Arsenal.

Typ Sport.pl: LIVERPOOL, REMIS ARSENALU, MANCHESTER CITY

Pozostałe:

14:30 Anderlecht - KV Oostende

16:00 Chelsea - Sunderland

18:00 Chojniczanka - Drutex

20:00 Zagłębie Sosnowiec - Stal Mielec