Siatkówka. Aleksander Śliwka jednak nie dla Trefla, młody przyjmujący zostaje w Rzeszowie

Sara Kalisz

Przyjmuje Aleksander Śliwka (ROBERT ROBASZEWSKI)

Choć transfer Aleksandra Śliwki do Lotosu Trefla Gdańsk wydawał się być już przesądzony, to ostateczna decyzja należała do Asseco Resovii Rzeszów, z którą przyjmujący miał ważną umowę. Klub z Podkarpacia postanowił zostawić u siebie reprezentanta Polski. Podobnie zrobił z Dominkiem Depowskim.

Śliwka grał już w Asseco Resovii w sezonie 2015/2016, później wypożyczony został do Indykpolu AZS Olsztyn. Natomiast Depowski rozpoczął poprzednie rozgrywki w klubie z Podkarpacia, lecz w ich trakcie trafił do Espadonu Szczecin. Obu siatkarzy łączą z Asseco Resovią ważne umowy i obaj ponownie dołączą do składu drużyny na przyszły sezon. Bardzo dużo mówiło się o możliwym transferze Aleksandra Śliwki do Lotosu Trefla Gdańsk. Sam zainteresowany nie ukrywał, że bardzo chciał współpracować z Andreą Anastasim. W świetle ważnego kontraktu z Resovią jego chęci ostatecznie nie wystarczyły. Przyszłość Depowskiego natomiast była raczej jasna. Po roku gry w Szczecinie władze Resovii nie chciały ryzykować ponownie i ściągnęły do siebie perspektywicznego gracza. W poprzednim sezonie wypożyczenie go poskutkowało tym, że na finiszu sezonu drużyna zmagała się z problemami z limitem obcokrajowców w drużynie i nie miała „polskiej” zmiany w defensywie. Skład Asseco Resovii na sezon 2017/2018: Rozgrywający: Michał Kędzierski, Lukas Tichacek

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Marcin Możdżonek, Dawid Dryja, Łukasz Perłowski

Przyjmujący: Thibault Rossard, John Gordon Perrin, Aleksander Śliwka, Dominik Depowski

Atakujący: Jochen Schops, Jakub Jarosz

Libero: Mateusz Masłowski, Paweł Rusek