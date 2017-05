Powtórki wideo niebawem w Ekstraklasie? VAR zbliża się do Polski

bk

W środę do Warszawy przyjadą sędziowie szczebla centralnego, by wziąć udział w szkoleniu, który przygotować ma ich do wprowadzenia systemu powtórek wideo do rozstrzygania kontrowersyjnych sytuacji piłkarskich - informuje "Przegląd Sportowy".

O powszechnym wprowadzeniu techniki VAR (Video Assistant Referee) mówi się od wielu miesięcy. Zresztą nie tylko się mówi, ale też powoli zaczyna się też z niego korzystać. W nowym sezonie będzie stosowany m.in. w niemieckiej Bundeslidze i włoskiej Serie A, pojawi się też na przyszłorocznym mundialu. Czy to tego grona dołączy również nasza ekstraklasa? „Przegląd Sportowy” donosi, że w najbliższą środę w Warszawie ma odbyć się szkolenie wszystkich sędziów szczebla centralnego właśnie z zakresu użytkowania systemu VAR. Poprowadzi je dyrektor techniczny Międzynarodowej Rady Piłkarskiej, David Elleray. Na razie nie znamy więcej szczegółów odnośnie ewentualnego wprowadzenia systemu powtórek do ekstraklasy. Środowe spotkanie może jednak świadczyć o tym, że do takiego rozwiązania jest coraz bliżej również w Polsce. Cillian Sheridan w "Wilkowicz Sam na Sam": Czasem, gdy Michał Probierz się rozpędzi, to mówię sobie: całe szczęście, że jeszcze nie znam polskiego. I że to nie na mnie krzyczy

