Siatkówka. Fabian Drzyzga kolejny sezon spędzi we Włoszech?

Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to bardzo wiele wskazuje na to, że Fabian Drzyzga kolejny sezon spędzi we Włoszech. Portal volleyball.it podał, że współpracą z polskim rozgrywającym zainteresowane jest Gi Group Monza. Pogłoski nabrały na mocy od kiedy Nicolas Uriarte dość niespodziewanie zmienił kierunek z włoskiego na brazylijski po tym, jak dostał ofertę z Sady Cruzeiro. Ponoć Drzyzga ma również propozycję z Turcji.

Przyszłosezonowy skład Gi Group Monza, czyli zespołu prowadzonego przez byłego trenera PGE Skry Bełchatów, Miguela Falascę, powoli się krystalizuje. Wiadomo, że w sezonie 2017/2018 zagrają Donovan Dzavoronok, Marco Rizzo, Thomas Beretta, Michal Finger oraz TJ DeFalco.

Fabian Drzyzga ostatnie cztery sezony spędził w Resovii. Wcześniej grał w przez rok w AZS-ie Politechnice Warszawskiej (2012-2013), AZS-ie Częstochowa (2008-2012) oraz MOS-ie Wola Warszawa (2003-2008). Od 2010 roku występuje w reprezentacji Polski. Zdobył z nią brązowy medal mistrzostw Europy, złoto mistrzostw świata (2014) oraz 3. miejsce w Pucharze Świata (2015).