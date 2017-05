Siatkówka. Kamil Droszyński i były zawodnik Biełogorie nowymi siatkarzami Czarnych

30-letni reprezentant Ukrainy ostatni sezon spędził w Biełogorie Biełgorod. Wcześniej występował w Lokomotivie Charków. Robert Prygiel, trener Cerradu Czarnych, nie ukrywa, że akurat tym środkowym radomski klub interesował się od dawna. - Już w poprzednim sezonie chcieliśmy pozyskać tego zawodnika – zapewnia szkoleniowiec radomian.

Tymczasem Kamil Droszyński partnerować będzie Dejanovi Vincicowi. Mistrz świata i mistrz Europy kadetów z 2015 roku po ukończeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale wyjechał do Belgii. Grał w Lindemans Aalst. - Ten rok w Belgii to było dla mnie duże doświadczenie. Wiele się nauczyłem przez to, że mogłem współpracować z Frankiem Depestele, który jest legendą siatkówki na świecie. To było na pewno na plus - przyznaje Kamil Droszyński. Umowę z klubem przedłużył Michał Ostrowski. 27-letni środkowy broni barw klubu bronił jeszcze w rozgrywkach II ligi.

Czy drużyna jest już gotowa? - Jeszcze nie jest kompletna, ale jestem bardzo zadowolony z drużyny którą udało nam się zbudować. Odmłodziliśmy drużynę, ale nie osłabiliśmy jej. Było dużo walki o Dimę. Trochę dzięki moim kontaktom w Rosji udało nam się jednak pozyskać tak doświadczonego zawodnika - dodaje trener Robert Prygiel.

Dotychczas z klubu odeszli Michał Kędzierski (przeszedł do Asseco Resovii Rzeszów), Emanuel Kohut (GKS Katowice), David Smith, Jakub Urbanowicz i Piotr Filipowicz. W sezonie 2017/2018 do zespołu trenera Prygla dołączą z kolei Jakub Rybicki (z SMS-u Spała), Norbert Huber (również klub ze Spały), Dejan Vincić (Halkbank Ankara), Michał Filip (AZS Politechnika Warszawska), Kamil Kwasowski (BBTS Bielsko-Biała) oraz wspomniani Dmytro Terymenko (Biełogorie Biełgorod) i Kamil Droszyński (Lindemans Aalst).